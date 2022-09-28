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Çılgınlar gibi kapışıldı! 60 saniyede tükendi

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri 1 dakikada bitti!
Çılgınlar gibi kapışıldı! 60 saniyede tükendi

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların yasak nedeniyle tribünden takip edemeyeceği derbide deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu.

Saat 10.00’da satışa çıkarılan biletler anında tükendi! Bilet satışı yapılan siteye akın eden Beşiktaş taraftarları 1 dakika içerisinde satışa sunulan tüm biletleri aldı.

Pazar günü saat 20.00’de başlayacak maçın bilet fiyatları 270 TL ile 4 bin 580 TL arasında değişiyordu.

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