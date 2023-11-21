Cilt beni aldığı için mahkemelik oldu

Doktor olmadığı halde hekim gibi tababet hizmeti sunarak tıbbı bir müdahale olan ben alma işlemi gerçekleştiren kuaför ve güzellik uzmanı zanlı O.C.S tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlınınKıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, zanlının doktor olmadığı halde hekim gibi tababet hizmeti sunarak tıbbı bir müdahale olan ben alma işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.



Polis, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyesi olan bir doktorun 14 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduklarını; 10 Kasım 2023 tarihinde instagram isimli sosyal medya platformunda bir hesabın ben altı işlemini uyguladığını gördüğünü, hesaba girdiğinde ise zanlının isimli kullanıcıya ait olduğunu gördüğünü ve ben alma işleminin tıbbı bir işlem olduğunu, uzman alanında görev yapan hekimler tarafından uygulanacağını, zanlının herhangi bir birliğe kaydının olmadığını, ayrıca güzellik merkezi hesabını incelediğinde kuaför olduğunu ve hekim olmadığı halde hekim gibi tababet hizmeti sunmasının da suç olduğunu belirtip, bu nedenle aleyhinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği adına şikâyetçi olduğunu söyledi.



Polis memuru Sıla Topbaş şikayet üzerine zanlının güzellik merkezinin ziyaret edildiğini ve zanlının ileri işlemler için Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini açıkladı.



Polis, tababet hizmetleri sınıfına giren 'Ben alma' cihazının emare olarak alındığını açıkladı.



Polis memuru Sıla Topbaş zanlının ifadesinde ben alma işlemini gerçekleştirdiğini ve bu işlemin tıbbi bir işlem olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının

15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.