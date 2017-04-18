Cilt sarkmalarına neştersiz çözüm

İlerleyen yaşla birlikte ciltte oluşan sarkmalar artık moralinizi bozmasın. Zira yepyeni teknolojilerle ağrı çekmeden sıkılaşmak mümkün…

TEK SEANSTA MUCİZE YARATIYOR

Son dönemlerde ilerleyen teknoloji sayesinde ameliyatsız bir şekilde vücudun istenilen bölgesinde sıkılaşma sağlanabilir. Fokuslu ultrason ve tripolar radyofrekans teknolojileri; acısız yan etkisiz bir şekilde vücudun istenilen bölgelerinde sıkılaşma yaparak cildin daha gergin ve sıkı görünmesini sağlar. Vücudun durumuna ve cildin ihtiyacına göre gerekirse her iki teknik kombine bile edilebilir. Fokuslu ultrason tek seansta vücutta mucizeler yaratabilen bir sistemdir. Kol içi sarkmalarına, iç bacak-dış bacak, popo düşüklüğü ve karın bölgesindeki gevşek dokunun toparlanmasında kullanılır. Bayan ve erkeklerde uygulanabilir. Erkeklerde boyun sarkmaları ve gevşekliğinde çok etkili olurken, kadınlarda özellikle kol içi ve bacak içi sarkmalarda çok başarılı sonuçlar alınır.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Ultrason ile lifting etkisi; cildin alt katmanlarında ‘sıcak noktalar' oluşmasını sağlıyor. Küçük ısı hasarları dediğimiz bu noktalar sayesinde cildin kendini onarma süreci tetiklenerek, cilt altında bulunan ‘bağ dokusu' güçlendiriliyor. Güçlenen bağ dokusu ile birlikte kolajen üretimi artıyor ve bu durum cilt yüzeyinde ‘lifting' etkisi yaratmasını sağlıyor. Yüz, boyun, dekolte ve vücut bölgesinde bir bedene yakın incelme, daralma görülüyor.

ETKİLİ BİR YÖNTEM DAHA…

Yardımcı olarak kullanılan cihazlar arasında son dönemde faydaları kanıtlanmış ‘tripolar radyofrekans' yönteminden başarı sağlanmaktadır. Radyofrekans enerjisi cildi zarar vermeden ısıtarak, yağ hücrelerinin eritilmesini ve kolajen üretimini tetikler. Kas aktivasyonu yaptığı için vücut gergin ve sıkı bir görünüm kazanır. Bu yöntemle;

– Daha sıkı, daha sağlam bir deri görüntüsü elde edilir.

– Sonuçlar ilk tedaviden itibaren görülür.

– 6-8 tedaviden oluşan kürler sonrasında uzun dönemli sonuçlar sağlanır.