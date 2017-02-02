Cilt sıkılaştırıcı maskeler

Genellikle yağ ve kir gibi etkenler cilde zarar verir. Kir ve yağ, siyah noktaların ve sivilcelerin oluşumuna neden olur. Gözenekler ter atılmasını sağlama görevi üstlenmektedir. Ayrıca toksinlerin atılma işlemini de sağlarlar.

Balın cilt sıkılaştırıcı etkisi

Hemen her evde rahatlıkla bulunabilecek balın cildi sıkılaştırma işlevi vardır. Bal, açılan gözenekleri sıkılaştırmak için en doğal yöntemlerden birisidir. Balı cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Minimum 5 dakika cildinizde beklettikten sonra duruladığınız takdirde cildinizdeki parlaklığı ve sıkılaşmayı görebilirsiniz.

Limonun cilt sıkılaştırıcı etkisi

Limonun faydaları saymakla bitmez. Limonun cildi sıkılaştırma konusunda oldukça etkili olduğu söylenebilir. İsterseniz besinlerle limon takviyesi yapabilirsiniz. Dilerseniz de cildinize uygulayabilirsiniz. Ciltteki gözenekleri kapatmak için limon ile balı da karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Yoğurdun cilt sıkılaştırıcı etkisi

Kalsiyum kaynağı olarak bilinen, annelerin ve çocukların mutlaka tüketmesi gereken yoğurdun sayısız faydasının olduğu söylenebilir. Yoğurdun sağladığı faydalar arasında ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı etkisinin olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Cilt gözeneklerini kapatmak isteyenler, ciltlerine haftalık yoğurt maskesi yapabilir. Ayrıca yoğurdun bu şekilde cilde uygulanmasının cildi beyazlaştırdığı da söylenmektedir.

Maydanozun cilt sıkılaştırıcı etkisi

Maydanoz ciltteki yağ oranını dengeler. Cildi sıkılaştırmak için faydalıdır. Maydanoz yiyerek cildinize sağladığı faydaları görebileceğiniz gibi cildinize de uygulayabilirsiniz.