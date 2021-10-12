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Cilt Sorunları Çözümsüz Değil !

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Cilt Sorunları Çözümsüz Değil !
Cilt Sorunları Çözümsüz Değil !

Yaşlanma ile birlikte uzun süre dış etkenlere maruz kalan ciltte elastikiyet kaybı, hücre yenilenmesi ve doku beslenmesinde azalma, kırışıklık, kılcal damar artışı, gözenek açıklığında artış, sarkma, lekeler gibi sorunlar ortaya çıkar. Özellikle sigara, hava kirliliği, UV ışınları, kuru ve rüzgarlı hava koşulları ciltte serbest oksijen radikallerinin artmasına neden olur.

Mezoport içerdiği hyalüronik asit,  12 vitamin, özellikle antioksidan etkili aminoasitlerin de olduğu yirmiden fazla aminoasit, koenzimler, DNA, polipedtidler, glutatyon, gingko biloba, mannitol, DMAE, organik silika, traneksamik asit ve botoks ile cildin parlaklığını, aydınlığını, nem oranını, kırışıklıkları, elastikiyetini, gözenek açıklığı, kalınlığını ve homojen görünümünü belirgin şekilde onarmaktadır. İçerdiği ürünler ile cildin problemlerini hem onarmakta hem de dengelemektedir.

Mezoport cildin yıpranma oranına göre, 15 gün ara ile 2 veya 3 seans şeklinde uygulanmaktadır. Cildin canlığı ve ışıltısı artmakta, kırışıklık ve kuruluğu azalmaktadır. İlk seanstan hemen birkaç gün içinde etkisini gösteren mezoportun etkisini koruyabilmek için 6 ayda bir seans koruma seansı yapılmalıdır. Her yaşta ve her mevsim 24 saat uygulanabilen bir uygulama olup, iğne yerlerinde morluk olmadığı sürece güneşten koruma ihtiyacı göstermez. İğne deliklerinin olduğu yerde morluk varsa, morluk geçinceye kadar güneş ışınları ve solaryumdan uzak durmak gerekir. 

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