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‘Ciltte görülen sorunlar, yeni tip koronavirüs taşıyıcısı olduğunuzun işareti olabilir’

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Bilim insanları, Kovid-19 hastalarının uzun süreli cilt problemleri yaşayabileceği bulgusuna ulaştı. Dermatologlar, cildin vücutta var olan enfeksiyonları yansıtabileceğini, bu nedenle derideki semptomların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
‘Ciltte görülen sorunlar, yeni tip koronavirüs taşıyıcısı olduğunuzun işareti olabilir’

Bilim insanları, Kovid-19 hastalarının uzun süreli cilt problemleri yaşayabileceği bulgusuna ulaştı. Dermatologlar, cildin vücutta var olan enfeksiyonları yansıtabileceğini, bu nedenle derideki semptomların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz gazetesi Telegraph’ın haberine göre, ABD‘nin Massachusetts Eyalet Hastanesi'ndeki araştırmacılar, Uluslararası Dermatoloji Birliği (ILDS) ve Amerikan Dermatoloji Akademisi ile birlikte, Kovid-19 hastalarının uzun süreli cilt problemleri yaşayabileceği bulgusuna ulaştı.

Araştırma kapsamında hastalarda çeşitli cilt rahatsızlığı belirtileri olan 1000 Kovid-19 vakası analiz edildi.

Cilt rahatsızlıklarının 130 günü aştığı vakalar görüldü

Bu kişilerden 224’ü şüpheli vakalar ve 90’ı ise doğrulanmış Kovid-19 hastalarıydı ve vakalarda cilt rahatsızlığı belirtisi gösterme süresi ortalama 12 gündü.

Ancak bu ortalama süre her vaka için geçerli değil.

Araştırmacılar, özellikle ayaklarda cilt rahatsızlığına sebebiyet veren ve neredeyse 60 gün süren 6 vakaya ve 130 günden fazla süren 2 vakaya daha rastladı.

Özellikle ayaklar

Habere göre, Uluslararası Kovid-19 Dermatoloji kayıtlarında, bacaklarında deri hastalığı teşhisi konulan koronavirüs hastalarıyla ilgili bilgiler bulunmakta. Bu hastaların yaklaşık yarısının ayaklarında yangı oluştuğu fark edildi ve yüzde 16'sı hastanede tedavi gördü.

Cilt sorunu görülen Kovid-19 hastaları artık yeni bir alt grup

Bilim insanları uzun dönem ciltle alakalı semptomlar gösteren Kovid-19 hastalarının daha önce farklı sınıflandırılmadığını belirtti.

Cilt vücudun penceresi

Massachusetts Eyalet Hastanesi’nin Küresel Sağlık Dermatolojisi Direktörü Esther E. Freeman’ın açıklamasına göre tüm veriler, Kovid-19 hastalarının özellikle ayak parmaklarında cilt rahatsızlıklarına sahip olduklarını ortaya koyuyor.

Bu verilerle koronavirüsün farklı organ sistemlerinde uzun vadeli etkilerini daha iyi anlayabildiklerini vurgulayan Direktör Freeman, "Cilt, vücutta var olabilecek yangının görülebileceği muhtemel bir penceredir, Kovid-19 hastalarına bakan tüm doktorları herhangi bir cilt semptomunu sorgulamaya ve değerlendirmeye teşvik ediyoruz" dedi.

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