Ciltteki Sarkıklıklar Kaderiniz Olmasın !

Perlederm Radyofrekans, cilt gençleştirme, sarkıkların toparlanması ve kırışıklık giderme tedavilerinin yanında Bölgesel İncelme ve Selülit Tedavisinde de çok sık kullanılan bir teknolojidir. Radyofrekans, ciltte kolajen sentezini tetiklerken, cilt altı yağ dokusu metabolizmasını da hızlandırarak bölgesel incelme sağlar. Bunun yanında, selülit tedavisinde de selülitin oluşmasına neden olan fibröz bantlara etki ederek selülitleri yok eder.

Radyofrekans, tek başına bölgesel incelme için kullanılabilir ama etkisi diğer sistemler ile kombine edildiğinde çok daha fazla olur.

Radyofrekans Uygulamasının Endikasyonları;

Bölgesel İncelme,

Selülit Tedavisi,

Cilt Gençleştirme (Kolajen sentezi tetiklenmesi sayesinde),

Non–İnvasif Cilt Sarkması Tedavisi,

Kırışıklık Tedavisi

Seans Sayısı ve Aralıkları

Kişinin durumuna göre 4-6 seans arası uygulanabilir. Her seans arası 1 haftadır.

Kombine Edilebilecek Uygulamalar,

PERLEDERM HANGİ TEDAVİ İŞLEMLERİNDE KULLANILIR?

Perlederm Radyofrekans, cilt gençleştirme, cilt sarkması tedavisi, kırışıklık giderme ve selülit tedavisi uygulamalarında tek başına kullanılır ve çok etkilidir. Ancak, bölgesel incelmede kombine uygulamalar tavsiye edilir.

ACI AĞRI HİSSİ VARMIDIR?

Perlederm Radyofrekans uygulaması ağrısız ve acısızdır. Uygulama sırasında deri altında 60oC sıcaklığa ulaşılsa da, klinikte kullanılan cihaz iyi bir cihaz ise soğutucusu sayesinde deride 40 oC hissedilir. Bay/Bayan her yaşta kullanılabilecek bir sistemdir.