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Çim ve mevsimlik bitkiler yerine ağaç ve çalı tercih edin

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Çim ve mevsimlik bitkiler yerine ağaç ve çalı tercih edin
Peyzaj Mimarları Odası, yeşil alanların tasarımında kişilerin isteklerinden ziyade bilimsel verilere dayalı hareket etmek gerektiğini vurgulayarak çim alan ve mevsimlik çiçek uygulamalarını eleştirdi.

Oda adına Buket Asilsoy imzasıyla yapılan açıklamada, yeşil alanlara duyulan ihtiyaca ve bu yeşil alanlar için planlama onayı aşamasından uygulamaya kadar geçerli olacak teknik yasal bir zemin oluşturulması gereğine dikkat çekildi.

Yapılan ve yapılacak peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında mevcut iklimsel ve kültürel verilerin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, iklim dikkate alınarak gölge etkisi yaratabilen ve az su isteyen ağaç ve çalı türlerinin kullanılmasının hedeflenmesi önerildi.

Peyzaj Mimarları Odası açıklamasında, yüksek miktarda su ihtiyacı ve yüksek bakım giderleri sebebiyle büyük ölçekli çim alanların sınırlı tesis edilmesi gerektiği belirtilerek etkisi her geçen gün fazla hissedilen betonlaşmayla mücadele etmek için çim ve mevsimlik bitkiler yerine ağaç ve çalıların öncelikli olması istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Diğer bir ifadeyle kentlerin akciğerleri görevini üstlenecek yeşil alanların tasarımında kişilerin görüş/isteklerinden ziyade bilimsel verilere dayalı hareket edilmesi gerekmektedir. Halbuki görmekteyiz ki ülkemizde çoğunlukla bu bilimsel gerçeklikten uzak hareket ediliyor. Tabiri caizse önüne gelen yarını düşünmeden/ülke gerçeklerini yok sayarak mevsimlik çiçek ve/veya çim alan tesisi işine dört elle sarılmıştır. Böylece ya hiç yeşil alan düzenlenmesi/ ağaçlandırma yapılmıyor ya da yapılan da bilimsel gerçeklere aykırı yapılıyor.”

Peyzaj Mimarları Odası, bu bağlamda, “Çime Değil, Geleceğe Su Bırak!” eylemini desteklediğini ve bu sorunun sadece Gönyeli çemberinin değil ülkenin sorunu olduğunu kaydederek herkesi duyarlı ve sorumlu davranmaya çağırdı.

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