Cimnastik Federasyonu Çocuk Fidanlığının Hayata Geçirilebilmesi Amacıyla Protokol İmzaladı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Orman Dairesi Müdürlüğü arasında, Cimnastik Federasyonu Çocuk Fidanlığının hayata geçirilebilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Cimnastik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, protokole Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu imza koydu.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Cimnastik Federasyonu Çocuk Fidanlığının oluşturulabilmesi amacıyla “çocuklarımıza nefes” kampanyası adı altında 1000 adet fidan dikimi gerçekleştirecek.

Ülkede ve dünyada meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla yapılacak etkinliğin Kasım ayında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Cimnastikçi çocuklar, aileleri ve eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek fidan dikiminde, her fidana bir çocuğun ismi verilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, amaçlarının çevreye bir ağaç daha kazandırarak çevreyi güzelleştirmek, geleceğimiz olan çocuklara doğa bilinci ve ağaç sevgisi aşılamak olduğunu dile getirdi.

“ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ETKİNLİĞİ YAPIYORUZ”

“Bugünün fidanları, geleceğin nefesi” diyen Sapsızoğlu, orman yangınlarına kayıtsız kalamayarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Son günlerde dünyada, Türkiye’de ve ülkede çıkan orman yangınlarının herkesi çok üzdüğüne işaret eden Sapsızoğlu, “Son dönemlerde sıkça yaşanan ve dünyamızı yaşanmaz hale getiren orman yangınlarına dikkat çekmek ve bu kötü olaylara kayıtsız kalmayarak bu etkinliği yapmaya karar verdik” dedi.

“HER AĞAÇ FİDANINA, BİR ÇOCUĞUN İSMİ VERİLECEK”

Cimnastik Federasyonu Çocuk Fidanlığı adı altında yapılacak etkinlikle ilgili amaçlarını da aktaran Sapsızoğlu, şunları ifade etti:

“Fidan dikmede iki amacımız var; bunların birincisi çevreyi güzelleştirerek çevreye bir ağaç daha kazandırmak, ikinci ve en önemlisi ise geleceğimiz olan çocuklara doğa bilinci ve ağaç sevgisini aşılamak. Yeşil alanların azalmasıyla çocukların oyun alanları kısıtlanıyor. Bu yüzden içlerinde oluşan enerjiyi tam olarak atamadıkları için yaramazlık denilen kavram ortaya çıkıyor. Yeşil alanların azalması sadece çocuklar için değil biz yetişkinler için de büyük bir sorun. Yoğun çalışma temposundan dolayı dinlenme alanı bulamıyoruz.”

Etkinliğin cimnastikçi çocuklar, aileleri ve eğitmenleri eşlediğinde gerçekleştirileceğini belirten Sapsızoğlu, her ağaç fidanına bir çocuğun isminin yazılacağını söyledi.

“DOĞADA ÇOCUKLA YAPILAN ÇALIŞMALAR, ÇOCUĞA SORUMLULUK DUYGUSU KAZANDIRIR”

Sapsızoğlu, hedeflerinin çocukların toprağa emanet ettikleri fidanlarla daha yakın bir bağ kurmalarını ve onları yetiştirme noktasında şevklerini artırmak olduğunu vurgulayarak, “Çocuğun ailesiyle yapabileceği en güzel aktivitelerden birisi ağaç dikmektir. Doğa da çocukla yapılan çalışmalar çocuğa sorumluluk duygusu, doğa sevgisi aşılayarak, disiplin kazandırır. İyi bir fiziksel aktivite seçeneği olmasının yanında çocuğun tohumdan fidana, fidandan ağaca olan döngüyü gözlemlemesini ve doğayı keşfetmesini sağlar. Çocuğa sabrı öğretir” dedi.