Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti

Cimnastik Federasyonundan ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada “Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya köyümüzdeki Muhittin Tüzel Cimnastik Salonumuza çok büyük destek vererek yeni cimnastik malzemeleri alınmasına katkı sağladı.

Yeni alınan malzemeler bir kaç güne kadar adamıza gelecek. Değerli Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler başkanıma her zaman çocuklarımızın yanında olup, vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.