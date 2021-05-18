Cimnastik’te 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu, tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, 22 Mayıs Cumartesi günü artistik cimnastik kadın 2. etap minik – küçük müsabakası düzenleyecek.
Müsabakaya pandemi önlemleri çerçevesinde aileler alınmayacak. Takımlar ise sıra ile salona alınacaklar. Müsabakayı ise KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni yetiştirdiği hakemler gerçekleştirecek.
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