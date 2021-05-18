  • BIST 1.464
  • Altın 502,281
  • Dolar 8,3476
  • Euro 10,2045
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Cimnastik’te 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

» »
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenleyecek.
Cimnastik’te 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu, tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, 22 Mayıs Cumartesi günü artistik cimnastik kadın 2. etap minik – küçük müsabakası düzenleyecek.

Müsabakaya pandemi önlemleri çerçevesinde aileler alınmayacak. Takımlar ise sıra ile salona alınacaklar. Müsabakayı ise KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni yetiştirdiği hakemler gerçekleştirecek. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Basel Holding Sprint Şampiyonası ile start aldı29 Nisan 2021 Perşembe 18:35
  • Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp altın, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu27 Nisan 2021 Salı 09:30
  • Dünya Oto Cup'ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon!24 Nisan 2021 Cumartesi 15:40
  • Dünya Oto Cup'ta muhteşem finaller24 Nisan 2021 Cumartesi 11:10
  • Dünya Oto Cup'ta yarı finaller23 Nisan 2021 Cuma 11:00
  • Dünya Oto Cup'ta mücadele devam ediyor21 Nisan 2021 Çarşamba 15:07
  • Dünya Oto Cup'ta zevkli maçlar20 Nisan 2021 Salı 13:47
  • Dünya Oto Cup'ta maçlar devam ediyor19 Nisan 2021 Pazartesi 15:12
  • Dünya Oto Cup'ta genç raketlerin zevkli maçları17 Nisan 2021 Cumartesi 12:58
  • Dünya Oto Cup'ta heyecan yükseliyor16 Nisan 2021 Cuma 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti