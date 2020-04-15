ÇİN 2 Haftadan Kısa Sürede İnşa Ettiği Bir Hastaneyi Daha Kapattı

Çin'de koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da iki haftadan kısa sürede inşa edilen iki hastaneden biri tüm hastalarını tahliye ederek kapılarını kapadı.
Boşaltılan hastane henüz yıkılmayacak. Hastanenin müdürü Wang Şinhuan "Hasta sayımızın sıfıra düşmesi önemli bir dönüm noktası" dedi.
2 aydan uzun süre hizmet veren hastanede 2 bin hasta tedavei edildi. Bu hastaların yüzde 45'inin durumu kritikti.
Leishenshan hastanesinin inşa sürecini internet üzerinden milyonlarca kişi canlı izlemişti.
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