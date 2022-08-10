Çin 3 Yeni Uydu Fırlattı

Çin ajansı Xinhua’nın haberine göre, iki uzaktan algılama uydusu ve bir test uydusu, CERES-1 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bilgisi paylaşıldı. Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 3’üncü başarılı fırlatış oldu.
Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla “Galactic Energy” tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış 7 Kasım 2020’de, ikinci fırlatış ise 7 Aralık 2021’de yapılmıştı.
19 metre uzunluğunda, 1,4 metre genişliğindeki taşıyıcı roket, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi’ne 350 kiloya kadar yük taşıyabiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.