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Çin, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu 'siyasi virüs yaymayı bırakmaya' çağırdı

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Çin, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu 'siyasi virüs yaymayı bırakmaya' çağırdı
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu 'siyasi virüs yaymayı bırakmaya' çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Pompeo'nun son zamanlarda Çin'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesi, ülkenin yönetim sistemi gibi konularda getirdiği eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Pompeo’nun her türlü yalan haber üretmek için sürekli konuştuğunu, Çin’i karalamaya yönelik saldırılarda bulunduğunu ve Pekin yönetiminin diğer ülkelerle arasına nifak sokmaya çalıştığını savunan Sözcü Cao, "bu durumun Pompeo’nun Soğuk Savaş zihniyeti kökenli fikirlerini ve ideolojik ön yargılarını açığa vurduğunu" belirtti.

Cao "Yalan bin defa söylense de hala yalandır. Biz ABD’li politikacıyı uluslararası topluma güldürü malzemesi olmaması için hatasını düzeltmeye, siyasi virüs yaymayı bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

"ÇİN-HİNDİSTAN SINIRINDA DURUM TAMAMEN İSTİKRARLI"

Cao, diğer yandan Çin-Hindistan sınırındaki Galvan Vadisi bölgesindeki son duruma ilişkin iki ülkenin sınırının tamamen istikrarlı olduğunu belirtti.

İki ülkenin askeri ve diplomatik kanallarla diyaloğu sürdüreceklerini söyleyen Cao, iki tarafın vardığı tüm uzlaşının pragmatik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Hindistan tarafıyla orta yolda buluşmayı ve sınır bölgesinde gerilimin düşmesini ortaklaşa teşvik etmeyi umduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, iki ülkenin sınır bölgesinde yaşanan çatışmada Çin'in inanılmaz bir şekilde agresif davrandığını ve Hindistan'ın bu duruma karşılık vermek için elinden geleni yaptığını söylemişti.

Pompeo ayrıca, Çin'i Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleri söylememekle eleştirmiş ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği salgında gerçeklere ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

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