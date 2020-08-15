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Çin-ABD gerginliği sürerken, Tayvan ABD ile F-16 anlaşması yaptı

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Çin-ABD gerginliği sürerken, Tayvan ABD ile F-16 anlaşması yaptı
Çin-ABD gerginliği sürerken, Tayvan ABD ile F-16 anlaşması yaptı

ABD ile Çin arasında birçok alanda gerginlik sürerken, Tayvan Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-16 uçakları için anlaşma imzaladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bu gelişmenin Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkati çekti.

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