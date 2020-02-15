  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Çin: ABD Ortadoğu’da güvenliği değil, sadece kendi çıkarlarını savunuyor

» »
Çin: ABD Ortadoğu’da güvenliği değil, sadece kendi çıkarlarını savunuyor
Çin: ABD Ortadoğu’da güvenliği değil, sadece kendi çıkarlarını savunuyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin Orta Doğu’daki eylemlerinin istikrar ve güvenliği sağlamaya değil, sadece kendi çıkarlarını savunmaya yönelik olduğunu belirtti.

Reuters’e konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang YiABD’nin Ortadoğu’daki eylemlerinin istikrar ve güvenliği sağlamaya değil, sadece kendi çıkarlarını savunmaya yönelik olduğunu ifade etti.

‘ABD Ortadoğu’yu sonsuz kargaşa ve sefalete sürüklüyor’

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “ABD onlarca yıldır Ortadoğu’da kaç savaş başlattı? Bu savaşlar ne kadar zarar verdi? Ortadoğu halkının başına ne dertler açtı? Ve tüm bunlar Ortadoğu’daki güvenliği sağlamak için mi? ABD’nin yaklaşımı sadece güvenlik ve istikrarın sağlanmasını desteklememekte kalmıyor, tam aksine bölgeyi sonsuz kargaşa ve sefalete sürüklüyor” ifadelerine yer verildi.

‘Çin bölgedeki güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösteriyor’

ABD’nin ‘Ortadoğu ülkelerine yarar sağlamayıp aslında sadece kendi çıkarlarını koruduklarını’ söyleyen bakan, aynı zamanda Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve bu bölgedeki ülkelerin istekleri doğrultusunda OrtadDoğu'da güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Çinli diplomat, Pekin'in Ortadoğu ülkelerine 1.8 bin kişilik barış gücü gönderdiğini ve 10 yıldan fazla bir süredir Aden Körfezi'nde deniz taşımacılığının güvenliğini sağladığının altını çizdi.

‘Ortak, kapsamlı, sürdürülebilir ve işbirliğine dayalı güvenlik sistemi’

Vang, Pekin’in ayrıca Ortadoğu’daki güvenliğin ele alındığı bir forum düzenleyerek, orada soğuk savaş anlayışının geride bırakılmasını ve ortak, kapsamlı, sürdürülebilir ve işbirliğine dayalı güvenlik sisteminin kurulmasını önerdiğini kaydetti ve ekledi:

“Bence uzun vadeli ve sağlıklı güvenliğin garantisi, sadece ve sadece askeri güce dayalı olan caydırıcılık değil, ülkeler arasında karşılıklı güven tesis etmek ve ortak çıkarları temelinde karşılıklı yararları entegre etmektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Devlet Başkanı, Salgını Duyuran Doktorun Ölümünün Ardından İlk Kez Halkın Önüne Çıktı11 Şubat 2020 Salı 10:39
  • Metroda 'Koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı10 Şubat 2020 Pazartesi 17:18
  • Azerbaycan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi10 Şubat 2020 Pazartesi 11:19
  • Çin’de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909’a yükseldi10 Şubat 2020 Pazartesi 09:54
  • Tayland'da saldırı: 26 ölü09 Şubat 2020 Pazar 19:00
  • Çin’de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsü ilk bilen Doktor hayatını kaybetti07 Şubat 2020 Cuma 18:57
  • Koronavirüsü Duyuran Doktorun Ölümü Çin'de Tepkilere Yol Açtı07 Şubat 2020 Cuma 13:30
  • Çin bilim insanları: Koronavirüs pangolinlerden bulaşmış olabilir07 Şubat 2020 Cuma 12:38
  • Koronavirüs salgını Çin'in eğitim sistemini değiştirdi07 Şubat 2020 Cuma 11:07
  • Rusya'dan Çin'e insani yardım07 Şubat 2020 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti