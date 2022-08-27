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Çin: ABD'ye biz dur demezsek güçsüz ülkeler de diyemez

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Cheng Weihua, ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale ettiğini kaydetti
Çin: ABD'ye biz dur demezsek güçsüz ülkeler de diyemez

azeteci-yazar Murat Yetkin, Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'yla gerçekleştirdiği söyleşide, Cheng Weihua'ın "Bizi bile önemsemeyerek içişlerimize karışan ABD’ye bir itirazımız olmazsa, daha küçük, güçsüz ülkeler nasıl dayanabilir? Dünya orman kanununa döner" sözlerini aktardı.

ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale ettiğini savunan Cheng Weihua, "Birincisi ABD kendi taahhütlerine aykırı davrandı. 1971 Anlaşmasına göre ABD bir tek meşru Çin devleti olduğunu, onun da Çin halk Cumhuriyeti olup Tayvan’ın onun bölünmez parçası olduğunu, bunun da diplomatik ilişki kurma şartı olduğunu kabul etmişti.
İkincisi ABD uluslararası toplumun konsensüsüne aykırı davrandı. 1971’e kadar BM’deki Çin koltuğu Tayvan adınaydı. Gelişmekte olan ülkelerin desteğiyle ABD’ye rağmen ÇHC’ne devredilmişti.
Üçüncüsü 1971 anlaşmasında Amerikan halkının Tayvan halkıyla kültür ve ticaret anlaşmasını sürdüreceği de yazılı. Ama Pelosi’nin ziyareti kültür ve ticaret ilişkileriyle sınırlı değildi." ifadelerini kullandı.

Bu söyleşi yetkinreport.com sitesinden alınmıştır...

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