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Çin Ay'ın ''karanlık yüzüne'' gidecek

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Çin Ay'ın ''karanlık yüzüne'' gidecek
Çin 2018’de Ay'ın ‘’karanlık yüzü’’ olarak adlandırılan bölgesine bir keşif robotu göndermeyi planladığını açıkladı.

Çin'in Ay misyonu, yörüngede dolaşma, iniş ve geri dönüşü içeriyor. Söz konusu plana göre gönderilecek keşif robotu, Dünya'nın en yakın komşusu Ay'a ‘'yumuşak inişinden'' sonra Ay'ın en çok merak edilen bölgesinin jeolojik yapısını inceleyecek. Keşif robotunun yüzeyden örnek parçalarla geri dönmesi ve Ay'ın nasıl oluştuğuna dair ipuçlarını da beraberinde getirmesi hedefleniyor.

Ay'ın bu gizemli bölgesi her ne kadar ‘'karanlık'' olarak adlandırılsa da bu ifade somut bir gerçeklikle örtüşmüyor. Zira, Ay'ın her iki tarafı da iki haftalık gecenin ardından iki hafta da gündüzü yaşıyor. ‘'Karanlık'' ifadesi ise Ay'ın Dünya'ya göre daha uzak kalan kısmının Ay'a ilk uzay aracı gönderilene dek insanlar tarafından görülemiyor oluşu ve bilinmezlik hissinin getirdiği gizemi temsil ediyor. Ay'ın bu uzak köşesi ilk kez Sovyetler Birliği'nin 1959 yılında Ay'a gönderdiği Luna 3 uzay aracı tarafından görüntülenmişti.

Çin'in Ay'ın uzak köşesine planladığı yolculuk bir ilk olmasa da yayınlanan rapor resmi bir hedefe işaret etmesi açısından önem taşıyor.

Uzay güvenlik uzmanı He Qisong, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada duyurunun Çin'in muhtemelen hâlihazırda bu hedefe ulaşmak için gerekli temel teknolojiye sahip olduğuna işaret ettiğini ifade etti. Qisong, ‘'Çin asla büyük konuşmaz ve ulaşamayacağı bir hedeften bahsetmez'' diye konuştu.

Nitekim Çin, daha önce de Ay misyonunun parçası olarak uzay aracı Chang'e 3'ten Ay'a bir gezici keşif robotu fırlatmıştı. Jade Rabbit adı verilen robotun Ay'ı keşfi, Çinli uzay meraklıları tarafından ilgiyle izlenmişti.

Mars da Çin'in hedefinde

Öte yandan yayınlanan raporda Çin'in 2020'de Mars'a keşif aracı yollama ve buradan örnek parçalar getirme planı yinelendi. Ayrıca ''Jüpiter ve gezegenlerini incelemek ve güneş sisteminin kökeni ve gelişimi gibi önemli bilimsel konular hakkında araştırmalar yürütülmesinin yanı sıra dünya dışında yaşam olup olmadığının araştırılması'' gibi hedefler de Çin'in uzay gündeminde yer bulan başlıca konular arasında.

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