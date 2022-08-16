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Çin, 'bağımsızlık yanlısı' Tayvanlı yetkililere yaptırım uygulayacak

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Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından başta Ada'daki hükümetin yetkililerine olmak üzere bağımsızlık yanlılarına yaptırım uygulayacağı bildirildi.
Çin, 'bağımsızlık yanlısı' Tayvanlı yetkililere yaptırım uygulayacak

Komünist Parti Merkez Komitesinin Tayvan Çalışma Ofisinden yapılan açıklamada, Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, Meclis Başkanı You Si-kun, Dışişleri Bakanı Joseph Wu, hükümetin ABD'deki temsilcisi Bi-khim Hsiao, Meclisi üyeleri Koo Li-Hsiung, Tsai Chi-chang, Ker Chien-ming, Chen Jiau-hua ve Wang Ting-yu ile aktivist Li Fei-fan'ın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişiler, "Tayvan'ın bağımsızlığının azılı savunucusu ayrılıkçılar" olmakla suçlanırken, kendilerinin ve ailelerinin Çin ana karasına ve Hong Kong ile Makao özel idari bölgelerine girişinin yasaklandığı, bağlı bulundukları kurum, kuruluş ve şirketler ile destekçilerinin, Çin'deki şahıs ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktan, Çin'de kar amaçlı faaliyet yürütmekten men edileceği ifade edildi.

Ayrıca Meclis Başkanı You'nun başkanı olduğu Tayvan Demokrasi Vakfı ile Dışişleri Bakanı Wu'nun genel sekreteri olduğu Uluslararası İş Birliği ve Kalkınma Fonunun da yaptırım kapsamında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik arayışlar, Çin'in yeniden birleşmesi önündeki en büyük engel ve ulusun yeniden canlanmasına karşı en büyük tehlikedir. Tayvan'ın bağımsızlığını savunan az sayıda azılı ayrılıkçı unsur, bir süredir, şahsi çıkarları doğrultusunda, dış güçlerle provokatif eylemlerdeki suç birliğini artırmış durumda.

Söz konusu ayrılıkçı unsurlar Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında cepheleşmeyi bilerek tahrik ediyor ve bölgenin barış ve istikrarına sorumsuzca zarar veriyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sırasında daha kötü niyetli hale gelen faaliyetleri, Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik arayışlarının müzmin halini gözler önüne serdi."

Açıklamada, Çin ana karasındaki hükümetin ülkeyi bölmeye yönelik hiçbir faaliyete hoşgörü göstermeyeceği vurgulanarak "Hiçbir dış gücün ulusal canlanmayı engellemesine ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik hiçbir ayrılıkçı faaliyete izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin'de çıkan iç savaştan bu yana devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip.

İç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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