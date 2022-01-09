Çin Bile Sinovac Aşısına Güvenmiyor: Mrna Aşısı Geliştirmeye Başladılar

Türkiye'de "Çin aşısı" olarak da bilinen Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac'a dair şüpheler artarken, Çin'in mRNA bazlı bir aşı geliştirmek için çalışmalara başladığı duyuruldu.

Son dönemde Çin’de corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte ülke içinde kullanılan inaktif aşıların etkisi sorgulanmaya başlandı… Çin’de özellikle Şian kentinde patlak veren salgının hızla yayılmasıyla birlikte ülkede kullanılan inaktif aşıların etkisi tartışılmaya başlandı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın geliştirdiği aşının etkisiz olduğuna dair bir kaygının arttığına dikkat çekerken mRNA bazlı bir aşı için Çinli yetkililerin harekete geçtiğini yazdı.

Financial Times, Çin’de uygulanan çok sıkı önlemler ve sosyal izolasyon ile birlikte ülkede Covid-19’a bağlı ölümlerin çok düşük olduğunu yazarken, “Çin’de mRNA bazlı bir lokal aşının geliştirilmesi süreci çok yavaş ilerlerken geleneksel inaktif aşıları tercih ettiler. Kasım ayında Çinli şirket Suzhou Abogen Biosciences isimli şirket ile Walvax isimli şirket ortak bir mRNA aşısı için çalışmalara başlama onayı aldı” yorumuna yer verdi.

Geçen ay Çin’de 1758 kişide corona virüsü çıkması sonrasında 13 milyonluk Şian kentini kapatan yetkililerin hamlesini değerlendiren Financial Times, “Çin’in Wuhan’da başlayan salgın boyunca karşılaştığı en büyük salgına karşı çok sıkı önlemler alınması yetkililerin yerli aşılara olan güvenin düşük olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan son dönemde Sinovac’ın aşısı ile ilgili yapılan araştırmalarda Türkiye’de de kullanılan aşının iki dozu ve hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığını gösterdiği hatırlatıldı.