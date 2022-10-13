Çin bir yer gözlem uydusunu daha uzaya gönderdi

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle bu sabah 06.53'te, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle S-SAR 01 isimli bir yer gözlem uydusu daha uzaya gönderildi.

5 metre çözünürlüklü S-band radar görüntü verilerini elde eden uydunun, afet önleme, afet zararlarını azaltma ve afetlerde yardım sağlama ile çevre koruma gibi çalışmalara destek vermesi bekleniyor.

Bunun dışında, doğal kaynaklar, su koruma, tarım, ormancılık, deprem ve diğer alanlara da hizmet sunması da talepler arasında.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisindeki taşıyıcı roketlerin 443. misyonu oldu.