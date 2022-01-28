Çin, BM Heyetinin Sincan Ziyaretine İzin Verdi

Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet’nin ziyaretinin soruşturma amaçlı olmayacağını kaydederken, Bachelet’nin sözcüsü ziyaretin anlamlı olabilmesi için Sincan’ın her yerine ulaşım sağlanması gerektiğini ifade etti.

Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet'nin insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etmesine izin verdi.

Çin gazetesi South China Morning Post'a konuşan kaynaklar, Bachelet'nin bu yılın ilk yarısında Sincan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynaklar, gelecek ay düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları sonrasına denk gelecek ziyaretin soruşturma amaçlı değil dostane bir ziyaret olacağını kaydetti.

Bölgeyi ziyaret etmek için 2018'den beri Çin hükümetiyle görüşen Bachelet'nin sözcüsü Rupert Colville ise, ziyaretin anlamlı olabilmesi için Sincan'ın her yerine ulaşım sağlanması gerektiğini ifade etti.

Reuters'a konuşan Colville, Bachelet'nin Sincan'da hükümet yetkililerinin yanı sıra sivil toplumla da görüşmek istediğini belirtti.

Çin, Sincan'da Uygur Türklerine yönelik uygulamaları nedeniyle uluslararası tepkilerin hedefinde. Uygur Türklerini gözaltı merkezlerine kapatmakla ve zorla çalıştırmakla suçlanan Çin ise, bu iddiaları reddediyor ve uygulamaların amacının aşırılıkla mücadele olduğunu savunuyor.

ABD dahil bazı ülkeler, Çin'in bölgedeki uygulamalarını soykırım olarak kabul etmişti.