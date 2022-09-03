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Çin, BM'nin Sincan raporu nedeniyle ABD ve Batılı güçleri suçladı

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Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (BMİHYK) Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlallerine işaret eden raporunun, "ABD ve Batılı güçlerin, Çin'i çevrelemeye yönelik girişimi" olduğunu savundu.
Çin, BM'nin Sincan raporu nedeniyle ABD ve Batılı güçleri suçladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'deki günlük basın toplantısına, "raporun ABD ve bazı Batılı güçlerce planlandığını ve üretildiği" ve "BMİHYK'nın Çin karşıtı güçlerin siyasi planlarına göre değerlendirme yaptığı" görüşünü dile getirdi.

Raporun yasa dışı olduğunu ve hiçbir güvenilirliğinin olmadığını savunan Cao, "Bu, ABD ve bazı Batılı güçlerin Çin'i stratejik olarak çevrelemek üzere Sincan'ı siyasi araç olarak kullanma amacına hizmet eden bir dezenformasyon yığınıdır" dedi.

Cao, raporun yasa dışı olduğunu ve hiçbir güvenilirliğinin olmadığını öne sürerek, "BMİHYK, bir kez daha, ABD ve bazı Batılı güçlerin gelişmekte olan ülkeleri kendi hizasına sokma çabasının suç ortağı olmuştur" ifadesini kullandı.

BMİHYK, uzun süredir beklenen Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair raporu, dün gece, Yüksek Komiser Michelle Bachelet'in görev süresi bitmeden dakikalar önce yayımlamıştı.

Raporda Sincan bölgesinde "terör ve aşırılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği" ve bu ihlallerin "insanlık suçu teşkil edebileceği" değerlendirmesine yer verilmişti.

Komiserlikten 10 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in uygulamalarına ilişkin raporun haftalar içinde açıklanacağı duyurulmuştu.

Açıklamanın ardından aylar geçmesine rağmen raporun yayımlanmaması, Uygur Türkleri başta olmak üzere uluslararası hak gruplarından tepki görmüştü.

23-28 Mayıs'ta Çin'e giden ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de ziyaret eden Bachelet, ziyaretin ardından Çin'de düzenlediği basın toplantısında, raporun ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.

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