  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Çin Büyükelçisi Xingyuan’dan KKTC’nin DSÖ’ye Üyeliği İle İlgili Açıklama

» »
Çin Büyükelçisi Xingyuan’dan KKTC’nin DSÖ’ye Üyeliği İle İlgili Açıklama
Çin Büyükelçisi Xingyuan’dan KKTC’nin DSÖ’ye Üyeliği İle İlgili Açıklama

in’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan, KKTC’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) üyeliğinin mümkün olmadığını iddia etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Huang, DSÖ’nün yalnızca egemen ülkelerin dahil ediliyor olması nedeniyle, Kıbrıslı Türk siyasetçilerin bu yöndeki talebinin mümkün olmayacağını öne sürdü ve yakın zamanda, Tayvan makamları tarafından da benzer bir talepte bulunulduğunu anımsattı.

Habere göre, Tayvan makamlarının pandemiyi kullandığını ve siyasi manipülasyonlar aracılığıyla DSÖ’ye katılmaya çalıştığını kaydeden Huang, Tayvan’ın gerçek niyetinin bağımsızlık kazanıp, sözde egemen ülkeyi ve uluslararası mevcudiyeti oynayarak “de facto” bağımsız siyasi varlık olarak dünyada yer almak olduğunu belirtti.

Huang, uluslararası kanunları ihlal eden ve uluslararası işbirliği atmosferini zehirleyen bu gibi eylemlerin başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydetti.

Açıklamalarında Kıbrıs sorununa da değinen Huang, Kıbrıs’ta güvenin artırılmasının önemli olduğuna ve müdahil tarafların diyalogla istişareye devam ederek birbirine yakınlaşmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Huang, tahrikler karşısında, güvenin altından da değerli olduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve mantıklı bir çözümün bir gecede bulunamayacağını, dolayısıyla Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının diyaloga devam ederek birbirine yakınlaşması gerektiğini söyledi.

Siyasi diyalogun adım adım gerçekleşebileceğini ve Berlin görüşmesinde varılan uzlaşının aşamalı olarak hayata geçirilebileceğini ifade eden Huang, kapalı olan geçiş kapılarının ise bir süre sonra yeniden açılabileceğini kaydetti.

Habere göre Huang, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetleri” de kınadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taşkent'te yangın çıktı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
  • 40 Üründen beşinde limit üstü bitki koruma tespit edildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:05
  • Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 16 Mayıs 202016 Mayıs 2020 Cumartesi 09:49
  • Ataoğlu: “Belediyelerden yüzde 25’lik kesinti yapılmamalıydı”16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:45
  • Meteoroloji Dairesi uyardı: Tedbirli olun16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:43
  • Yangın tehlikesine karşı uyarı16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41
  • 100 mülteci gemi ile Mersin’e gönderilecek16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:50
  • Show TV şeftali hatasını düzeltti16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:38
  • Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:35
  • AKEL’den, Anastasiadis’e Kıbrıslı Türk öğrenci ve işçilerle ilgili mektup15 Mayıs 2020 Cuma 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti