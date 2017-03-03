Çin deney uydusu fırlattı

China Aerospace Science &Industry Corp. (CASIC) tarafından geliştirilen KT-1, teknoloji tabanlı olarak uzaktan algılama ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.
KT-1'in, Çin'in ticari uzay projesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
China Aerospace Science &Industry Corp. (CASIC) tarafından geliştirilen KT-1, teknoloji tabanlı olarak uzaktan algılama ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.
KT-1'in, Çin'in ticari uzay projesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.