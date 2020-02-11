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Çin Devlet Başkanı, Salgını Duyuran Doktorun Ölümünün Ardından İlk Kez Halkın Önüne Çıktı

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Çin Devlet Başkanı, Salgını Duyuran Doktorun Ölümünün Ardından İlk Kez Halkın Önüne Çıktı
Çin Devlet Başkanı, Salgını Duyuran Doktorun Ölümünün Ardından İlk Kez Halkın Önüne Çıktı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilk kez dikkati çeken Doktor Li Vınliang'ın virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa halkın karşısına çıktı.

Bloomberg News'in haberine göre, Çin'de ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li'nin ölümü sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Pekin yönetimi, doktorun ölümünü araştırmak üzere Komünist Parti'nin üst disiplin organından bir ekip göndererek harekete geçti.

Şinhua ajansının haberine göre ise, Çin Devlet Başkanı Şi temel düzeyde salgın önleme ve kontrolüyle günlük ihtiyaçların karşılanması hakkında bilgi edinmek üzere başkent Pekin'in Çaoyang bölgesini ziyaret etti.

Şi, 19 Ocak'tan 21 Ocak'a kadar Yunnan eyaletine düzenlediği bir geziden bu yana ilk kez halkla bir araya geldi.

Pekin'deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen Şi'nin yetkililerden bilgi alırken ve ateşi ölçülürken çekilen maskeli fotoğrafları da paylaşıldı.

DEVLET BAŞKANI, EN SON KAMERALARIN KARŞISINA 5 ŞUBAT'TA GEÇMİŞTİ

Şi, 3 Şubat'ta aralarında Başbakan Li Kıçiang ve ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresinin Başkanı Li Canşu'nun bulunduğu, Çin Komünist Partisi’nin en üst düzey 7 yetkilisinden oluşan Politbüro Daimi Komitesini yeni tip koronavirüs salgını gündemiyle toplamıştı.

Toplantıda, 2019-nCoV salgınıyla mücadele için kurulan ve liderliğini Başbakan Li'nin yürüttüğü "Merkezi Hükumet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Şi, salgınla mücadelede daha fazla çaba harcanması ve salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Şi, son olarak 5 Şubat'ta Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile Pekin'de bir araya geldiğinde kameraların karşısına geçmişti.

Lİ HAKKINDA "DEDİKODU YAYMAK" SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Doktor Li Vınliang, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek, salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınan Li'nin, 1 Şubat'ta yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

Li, virüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede, 6 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

ÇİN'DE YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE 909 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin’de yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi.

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