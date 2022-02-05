  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Çin Devlet Başkanı Şi, Eylülde Kazakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

» »
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eylülde Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Çin Devlet Başkanı Şi, Eylülde Kazakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2022 Kış Olimpiyatları açılış törenine katılmak için gittiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Kazak ve Çin stratejik iş birliğinin ele alındığı görüşmede, taraflar uluslararası gündemle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Tokayev, Şi'ye ülkesindeki durumu istikrara kavuşturma çabalarına verdiği destek ve ayrıca yeni Kazakistan'ın inşasında gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu için teşekkür etti.

Kazakistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılında stratejik ortaklık için sağlam temel oluşturulduğuna dikkati çeken Tokayev, iki ülke arasındaki iş birliğinin siyasi konjonktürden bağımsız ve ebedi olduğunu kaydetti.

Tokayev, ikili ilişkilerde yeni başarılar elde etmek için Çin ile yakın iş birliğine hazır olduğunun altını çizerek eylülde Çin liderini Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Şi de Tokayev'e "Tek Çin" ilkesini desteklediği için teşekkür ederek bu görüşmenin ikili ilişkilerde yeni dönem başlattığını kaydetti.

Tokayev ile düzenli temasları sürdürmeye hazır olduğunu dile getiren Şi, sonbaharda Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna Krizi: ABD ve NATO’nun Putin’e Teklifi Ortaya Çıktı02 Şubat 2022 Çarşamba 15:59
  • Güney Kore’de yemek yerken takılabilen maskeler üretildi02 Şubat 2022 Çarşamba 14:29
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya’nın Ana Endişelerinin Göz Ardı Edildiği Görülüyor01 Şubat 2022 Salı 22:45
  • ABD İle Rusya Arasında Kritik Görüşme01 Şubat 2022 Salı 20:05
  • Ukrayna’dan Yeni Plan: Silahlı Kuvvetlerini Artırıyor01 Şubat 2022 Salı 18:47
  • NATO'dan Rusya Sınırına 60 Kilometrede Bir Haftalık Askeri Eğitim01 Şubat 2022 Salı 18:32
  • Ukrayna, Polonya Ve İngiltere Arasında Yeni Bir İttifak Kuruluyor01 Şubat 2022 Salı 18:25
  • Myanmar’da Darbenin Birinci Yıl Dönümünde Sokaklar Sessiz01 Şubat 2022 Salı 18:01
  • Darbenin ardından Myanmar, iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya01 Şubat 2022 Salı 12:09
  • Asyalılara karşı nefret suçları yüzde 339 arttı01 Şubat 2022 Salı 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti