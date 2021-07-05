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Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile görüşecek

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Son dönemde insan hakları ihlalleri nedeniyle AB ile ilişkileri gerilen Çin’in Devlet Başkanı Şi Jinping Merkel ve Macron ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.
Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile görüşecek

Son dönemde insan hakları ihlalleri nedeniyle AB ile ilişkileri gerilen Çin’in Devlet Başkanı Şi Jinping Merkel ve Macron ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak. Görüşmede ele alınacak konular bilinmiyor.

Şi Jinping 30 Aralık’ta üst düzey AB liderleriyle görüşmüş, yatırım anlaşması yapılmış ancak anlaşma yürürlüğe girmemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Alman ve Fransız yetkililer konu hakkında açıklama yapmadı.

Çin ile AB ilişkileri Çin’in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle bu sene kötüleşmiş, her iki taraf karşılıklı olarak yaptırımları devreye almıştı.

G7 ve NATO toplantılarının ardından yayınlanan bildirgelerde de Çin’in küresel düzen karşıtlığına dair endişeler dile getirilmişti.

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