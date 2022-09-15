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Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya’ya desteğe hazır olduklarını söyledi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Çin'in "iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı güçlü destek sağlamaya hazır olduğu" mesajını verdi.
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya’ya desteğe hazır olduklarını söyledi

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen zirvede yüz yüze görüşen Şi ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana ilk kez bir araya geldi.

İki lider, Rusya’nın askeri operasyonlarını başlatmasından hemen önce, şubatta Pekin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasındaki “limitsiz dostluğa” vurgu yapılmıştı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Şi ve Putin, basına kapalı yapılan görüşmenin öncesinde, açıklamalarda bulundu. Rus lider, Tayvan sorununa ilişkin, “ABD ve uydularının Tayvan Boğazı'ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz.” ifadelerini kullanırken Şi, temel çıkarları ilgilendiren konularda iki ülke arasında dayanışma çağrısı yaptı.

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Çin Devlet Başkanı Şi, “Çin, iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirine güçlü destek sağlaması için birlikte çalışmaya hazır.” dedi.

Şi ayrıca ticaret, tarım, ulaştırma ile iletişim alanlarında pragmatik iş birliğinin derinleştirmesini istediklerini ifade etti.

“RUSYA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya’da Etkileşim ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, BRICS ve diğer çok taraflı mekanizmalarda dayanışmanın teşvik edilmesi ve karşılıklı güvenin sağlanması için eşgüdümün arttırılması gereğine işaret eden Şi, Çin ve Rusya’nın bölgenin güvenliğini, gelişmekte olan ülkelerin ve yükselen piyasa ekonomilerin ortak çıkarlarını savunması gerektiğini vurguladı.

Şi, “Tarihi değişimlerin yaşandığı bir dünyada Çin, büyük güçlerin sorumluluğuyla kaosa karşı istikrarı sağlamak ve pozitif enerji katmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazırdır.” ifadeleri kullandı. 

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