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Çin Devlet Başkanı Şi'den Covid-19'a karşı uluslararası seferberlik çağrısı

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Çin Devlet Başkanı Şi'den Covid-19'a karşı uluslararası seferberlik çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi'den Covid-19'a karşı uluslararası seferberlik çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Covid-19 salgınına ilişkin "Ülkeler arasında güveni artırmak, birlik ve iş birliği içinde hareket etmek uluslararası toplum için zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, G20 ülkelerinin olağanüstü toplantısına telekonferansla katılan Devlet Başkanı Şi, dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Covid-19 ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü "insanlığın ortak düşmanı" olarak niteleyen Şi, "Uluslarası toplum, ülkeler arasında iş birliğini kapsamlı şekilde artırıp daha büyük bir sinerji oluşturmalı ki insanlık Covid-19'a karşı savaşını kazanabilsin." ifadesini kullandı.

Şi, konuşmasında, virüs konusunda ilaç ve aşı geliştirme çabaları, karantina ve sınır aşırı yayılmayı önleyecek tedbirler konusunda iş birliği ve bilgi paylaşımını geliştirmek üzere G20 ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde mekanizmalar kurulması gereğine işaret etti.

Ekonomik koordinasyon

Salgının dünya çapında ekonomiyi olumsuz etkilediğinin, yüzlerce milyon insanı evlerine hapsederek talebi ve üretimi daralttığının altını çizen Şi, ülkelerin makro ekonomik politikalarını eşgüdüm içinde belirleyerek dünya ekonomisinin durgunluğa girmesini önlemesi gerektiğini belirtti.

Küresel tedarik zincirlerinin korunmasının önemini vurgulayan Şi, "Bu amaçla Çin, dünya ekonomisindeki istikrarı sürdürmek üzere ilaç ham maddelerinin, ihtiyaç malzemelerinin ve diğer ürünlerin dünya pazarına arzını arttırarak sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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