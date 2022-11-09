  • BIST 4.385,98
  • Altın 1025.004
  • Dolar 18.5965
  • Euro 18.7502
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya "savaşa hazırlık" mesajı

» »
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güvenlik açısından artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "ordunun muharebe kabiliyetini artırması ve savaşa hazırlıklı olması gerektiğini" belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya "savaşa hazırlık" mesajı

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret etti.

Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şi, "Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli." dedi.

Şi, "dünyanın yüz yılda görülen hızlı bir değişimden geçtiğine" dikkati çekerek, "Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Şi, komutanlara yaptığı görüşmede, ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, "Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Şi, ordunun, "mutlak bağlılığa dayalı, planlamada iyi, komutada etkin ve kazanma cesaretine sahip bir örgütlenme oluşturması gerektiğini" belirtti.

Ziyaret, Şi'nin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresi ertesinde ordu karargahında yaptığı ilk temaslar oldu. Kongrede Şi, ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına üçüncü kez seçilmişti.

Şi, Kongre'de yaptığı konuşmada, "tüm yerel savaşlarda zafer" hedefini dile getirmiş, ordunun eğitim ve savaşa hazırlığının artırılması, kazanma kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’in Ukrayna’daki kaybı büyüyor… Yüzlerce Rus askeri yol kenarına gömüldü07 Kasım 2022 Pazartesi 20:01
  • Zelenskiy: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı07 Kasım 2022 Pazartesi 17:49
  • Suikast girişimine maruz kalan Han, yürüyüşe devam edecek06 Kasım 2022 Pazar 23:32
  • Putin’den kan donduran tehdit: Atom bombası mesajını böyle vermiş06 Kasım 2022 Pazar 11:16
  • Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz06 Kasım 2022 Pazar 00:27
  • Zelenskiy: En şiddetli çatışmalar Bahmut ve Soledar’da yoğunlaştı05 Kasım 2022 Cumartesi 11:42
  • Korkunç iddia: ‘Ukrayna’daki Rus askerler hayvanat bahçesindeki hayvanları yemeye başladı’04 Kasım 2022 Cuma 21:51
  • Çin roketi düştü mü, nereye düştü?04 Kasım 2022 Cuma 21:30
  • Çin'de halkın öfkesi büyüyor: 3 yaşındaki çocuk COVID karantinasında öldü04 Kasım 2022 Cuma 20:58
  • Papa Franciscus’dan Ukrayna ve Rusya’ya müzakere çağrısı04 Kasım 2022 Cuma 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti