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Çin Dışişleri Bakanı Vang, Japonya'ya "ekonomik bağların koparılmaması" mesajı verdi

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'ya, ABD'nin telkin ettiği "ekonomik bağları koparma" ve "tedarik zincirlerini kesme" stratejisine karşı, iki ülkenin ortaklığı ve karşılıklı kazanca dayalı iş birliğini sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Japonya'ya "ekonomik bağların koparılmaması" mesajı verdi

Vang, Çin-Japon ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümü vesilesiyle Pekin'de düzenlenen seminerin açılışında çevrim içi konuşma yaptı.

Vang, Japon mevkidaşı Yoşimasa Hayaşi'nin de çevrim içi katıldığı etkinlikteki konuşmasında, ABD öncülüğündeki "Çin ile ekonomik bağları koparma" stratejisine karşı Tokyo ve Pekin'in tedarik zincirlerinin koruması gerektiğini belirtti.

Çin ile Japonya'nın ortak olduğu ve birbirlerine tehdit oluşturmaması gerektiğini ifade eden Vang, "İki taraf iş birliğini derinleştirerek kazan kazan ilişkisini daha üst düzeye taşımaya yönelmeli. Ekonomik bağları koparma ve tedarik zincirlerini kesme gibi yanlış yollara sapmamalı." dedi.

Vang, iki ülkenin küresel tedarik zincirlerinin sürekliliğini sağlama konusunda birlikte çalışması, adil ve açık ticaret ile yatırım ortamını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

"Tayvan ve tarihsel sorunlarda belirsizlik ve sapma olmamalı"

Japonya'nın, 1972'de diplomatik ilişkilerin normalleşmesinden bu yana taraflar arasında imzalanan Dört Siyasi Belge'deki sözlerine ve yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğini kaydeden Vang, "Tayvan ve tarihsel sorunların yanında Çin-Japon ilişkilerinin temel ilkelerinde belirsizlik ve sapma olmamalı." ifadelerini kullandı.

Japon Bakan Hayaşi de seminerdeki konuşmasında iki ülke arasındaki diplomatik gerilimlere değinmeden kıyı komşusu iki Doğu Asya ülkesinin yapıcı ve istikrarlı iki ilişkileri gönüllü olarak kurmasının "ortak hedef" olduğunu vurguladı.

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