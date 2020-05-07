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Çin: DSÖ'yle her zaman işbirliği yapmaya hazırız

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Çin: DSÖ'yle her zaman işbirliği yapmaya hazırız
Çin: DSÖ'yle her zaman işbirliği yapmaya hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ülkesinin her zaman Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) işbirliği yapmaya açık olduğunu, buna yeni koronavirüsün kökeni konusunun da dahil olduğunu söyledi.

Hua, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu koronavirüs konusunda Çin'e saldırırken, bir yalanın üstünü örtmek için başka bir yalana başvurmakla suçladı.

ABD, daha önce koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığına dair "önemli kanıtlar" olduğunu iddia etmişti.

Çin söz konusu iddiaları reddederek sorumluluğu bir diğerine atmamak için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

DSÖ de, yeni koronavirüsün insana bulaşmadan önce hayvanlarda görüldüğünü ve virüsün laboratuvardan yayıldığına ilişkin bir kanıt olmadığını vurgulamıştı.

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