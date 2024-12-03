Çin dünyanın en büyük altın yatağını buldu: Maden 83 milyar dolar değerinde ve yüksek kalitede

Yaklaşık 83 milyar dolar değerindeki keşif, Güney Afrika'daki South Deep madeninde bulunduğu tahmin edilen 900 tonluk altın rezervini aşarak, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük ve en kazançlı altın rezervi olarak görülüyor.

Yaklaşık 83 milyar dolar değerindeki keşif, Güney Afrika'daki South Deep madeninde bulunduğu tahmin edilen 900 tonluk altın rezervini aşarak, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük ve en kazançlı altın rezervi olarak görülüyor.

Çin devlet medyasına göre, ülkenin merkezinde yaklaşık 1.000 tonluk kıymetli metal içeren yüksek kaliteli altın cevheri yatağı keşfedildi.

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu, Hunan eyaletinin kuzeydoğusundaki Pingjiang ilçesinde iki kilometre derinlikte 40 altın damarı tespit edildiğini duyurdu. Üç boyutlu modellemeler ise daha derinde daha fazla damarın olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 83 milyar dolar (2 trilyon TL) değerindeki keşif, Güney Afrika'daki South Deep madeninde bulunduğu tahmin edilen 900 tonluk altın rezervini aşarak, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük ve en kazançlı altın rezervi olarak görülüyor.

Rezervden alınan çekirdek örnekleri, her bir ton cevherin 138 gram kadar altın içerebileceğini gösteriyor. Science Alert'e göre yer altı madenlerinden çıkarılan cevherler genellikle sekiz gramdan fazla altın içermesi durumunda yüksek kaliteli kabul ediliyor. Bu göz önüne alındığında yeni keşfedilen rezervin kalitesi çok yüksek.

Çin'nin 2024 yılı başında 2.000 tonun üzerinde rezerve sahip olduğu düşünülüyordu. Altın piyasasında hakim konumda olan ülke, madencilik sektörü küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Yeni bulguların açıklanması, küresel ekonomik kriz ortamında kaynağa olan talebin artmaya devam etmesiyle zaten hızla yükselen altın fiyatının daha da artmasına neden oldu.

Dünya genelinde henüz keşfedilmemiş kaç tane değerli cevher rezervi kaldığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, altın rezervlerinin sonuna ulaşıp ulaşmadığımız konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.