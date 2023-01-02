Çin ekonomisinde Covid endişesi büyüyor

Çin ekonomisine ilişkin endişeler güçlenmeyi sürdürürken, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, aralık ayında hem imalat hem de hizmet sektörleri daraldı.

Cumartesi açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi PMI aralıkta 47’ye, hizmet sektörü PMI da 41,6’ya geriledi. Ekonomistler imalat PMI’nın 48,0 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

Hizmet sektörü PMI da artan Covid vakalarının etkisiyle Aralık ayında kasım ayındaki 46,7 puandan 41,6 puana indi. Bileşik PMI Aralık ayında Kasım ayındaki 47,1 puandan 42,6 puana düştü.

COVID POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık’ta Covid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı.

Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Covid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık’ta, Covid-19’un 8 Ocak 2023’ten itibaren “A kategorisi salgın hastalık” olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.