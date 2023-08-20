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Çin Elçiliği Pile'deki olaylardan dolayı Türk tarafını kınadı!

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"BM barış güçlerinin Pyla yakınlarındaki ara bölgede izinsiz inşaat çalışmalarını engelledikleri 18 Ağustos sabahı Kıbrıs Türk tarafı personelinin BM barış güçlerine yönelik saldırılarını ve BM araçlarına zarar vermelerini kınıyoruz."
Çin Elçiliği Pile'deki olaylardan dolayı Türk tarafını kınadı!

İşte açıklama;

1. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği, ara bölgedeki son gelişmelerden duyduğu ciddi endişeyi ifade eder. BM barış güçlerinin Pyla yakınlarındaki ara bölgede izinsiz inşaat çalışmalarını engelledikleri 18 Ağustos sabahı Kıbrıs Türk tarafı personelinin BM barış güçlerine yönelik saldırılarını ve BM araçlarına zarar vermelerini kınıyoruz.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNFICYP) tam desteğimizi ifade ediyor ve bu gücün yetkilerine tam saygı gösterilmesinin ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının önemini vurguluyoruz.

2. Tampon bölgenin bütünlüğüne ve dokunulmazlığına saygı gösterilmelidir. İzinsiz inşaatlar durdurulmalıdır. Ateşkes hatları içinde ve boyunca izinsiz askeri veya sivil faaliyetler engellenmelidir.

3.İlgili tarafın esneklik ve işbirliği göstermesi umulmaktadır. Ayrıca, Kıbrıslı Rum ve Türklerin diyalog ve istişarenin altın anahtarına sıkı sıkıya sarılmaları, diyalogla karşılıklı güveni arttırmaları, işbirliğiyle uzlaşmayı teşvik etmeleri ve kendi istek ve çağrılarından azami ortak zemin bulmaları umulmaktadır

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