Çin gelecekte kullanacağı prototip Mars helikopterini tanıttı

Çin gelecekte kullanacağı prototip Mars helikopteri, NASA'nın Ingenuity helikopterine benziyor ve tek bir uçuşta birkaç yüz metre seyahat edebiliyor.

Çin yakın zamanda "Mars yüzey seyir dronu" prototipini tanıttı. Çin’in yeni uzay helikopterinin görüntüsü şu anda Kızıl Gezegen Mars’ı keşfetmek için kullanılan NASA'nın Ingenuity helikopterine oldukça benziyor.

Çin Bilim Akademisi bünyesindeki Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'ne (NSSC) göre, Çin'in yeni insansız hava aracı 20 Ağustos'ta nihai bir kabul incelemesinden geçti.

Daha yüksek hız ve hassasiyete sahip

Global Times gazetesi, dronun tek bir uçuşta görüntü yakalama ve birkaç yüz metre seyahat etme yeteneğine sahip olduğunu ve kullanıcının Mars'taki manzara özelliklerini daha yüksek hız ve hassasiyetle ortaya koymasına yardımcı olabileceğini açıkladı.

NSSC yaptığı açıklamada, helikopterin bir sonraki geliştirme aşamasına geçeceğini söylerken dronun kullanılabileceği gelecekteki herhangi bir görevle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

NSSC bilim adamı Bian Chunjiang, Global Times'a daha fazla araştırma ile Mars’ta dronun hayatta kalma kabiliyetini test edeceğini söyledi.