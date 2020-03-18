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Çin, grip ilacı Firapiravir'in Koronavirüs'le mücadelede etkili olduğunu açıkladı: Testlere katılanlar ortalama 4 günde iyileşti

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Çin, grip ilacı Firapiravir'in Koronavirüs'le mücadelede etkili olduğunu açıkladı: Testlere katılanlar ortalama 4 günde iyileşti
Çin, grip ilacı Firapiravir'in Koronavirüs'le mücadelede etkili olduğunu açıkladı: Testlere katılanlar ortalama 4 günde iyileşti

Yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Çin'deki sağlık yetkilileri, Japon yapımı grip ilacı 'Favipiravir'in bazı Kovid-19 vakalarının tedavisinde etkili olduğunu ifade etti.

Japon şirket Fujifilm Toyama Chemical tarafından üretilen Favipiravir, farklı influenza türlerinde kullanılıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Şang Sinmin, Vuhan ve Şenzen kentlerinde 340 kişi üzerinde Favipiravir'in Koronavirüs üzerindeki etkileri hakkında klinik deneyler yapıldığını ve "umut verici" sonuçlar alındığını ifade etti.

Salı günü ilacın kullanımı hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Şang, Favipiravir'in Koronavirüs'ün tedavisinde "açıkça etkili" olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Yapılan testlerde Favipiravir kullanan Koronavirüs hastaları, testleri pozitif çıktıktan ortalama 4 gün sonra virüsü tamamen sisteminden attı. Normal bir Koronavirüs hastasının testlerinin negatife dönmesi ortalama 11 gün sürüyor.

Ek olarak, çekilen röntgenler Favipiravir kullanan hastaların akciğerlerinin durumu yüzde 91 iyileşti. Diğer hastalarda bu oran yüzde 61'lerdeydi.

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