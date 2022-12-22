  • BIST 5.447,23
  • Altın 1076.129
  • Dolar 18.6608
  • Euro 19.7781
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Çin günde 60 milyon Covid-19 antijen test kiti üretiyor

» »
Covid-19'la mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerinin üretimini artıran Çin'de günlük üretilen antijen test kiti sayısı yaklaşık 60 milyon adede ulaştı.
Çin günde 60 milyon Covid-19 antijen test kiti üretiyor

Rakamlar, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi Müdür Yardımcısı Huang Guo tarafından paylaşıldı.

Huang, yurtiçi talebi karşılamak üzere yeterli aktif farmasötik içeriğin bulunmasıyla ibuprofen ve parasetamolün üretim kapasitesinin de artmakta olduğunu söyledi.

Çin, Covid-19’a ilişkin ilaç ve diğer malzemelerde fahiş fiyatlarla mücadelesini de hızlandırdı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi’nin verdiği bilgilere göre son iki haftada bu tür yasadışı uygulamaların tespit edildiği 307 vakada toplam yaklaşık 2,58 milyon yuan (yaklaşık 369.300 dolar) ceza kesildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uykunuz ne kadar sağlıklı?21 Aralık 2022 Çarşamba 12:59
  • TikTok'ta viral olan aslan diyeti nedir ve yan etkileri nelerdir?21 Aralık 2022 Çarşamba 00:24
  • Tedavisi zor yaralar için iyileşme sürecini hızlandıran elektrik jeli üretildi20 Aralık 2022 Salı 21:21
  • Çin’de korkulan oldu, ölümler yeniden başladı20 Aralık 2022 Salı 12:19
  • Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 sıra dışı yöntem20 Aralık 2022 Salı 11:47
  • Sahte ilaç alarmı! Polis 28 ülkede harekete geçti20 Aralık 2022 Salı 11:33
  • Çocuklar karma virüs tehdidi altında20 Aralık 2022 Salı 10:41
  • Yetkililer uyardı: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa sakın okula göndermeyin19 Aralık 2022 Pazartesi 22:53
  • Bilim insanları açıkladı: Covid-19’un en belirgin belirtisi yine değişti19 Aralık 2022 Pazartesi 20:36
  • Önde gelen kozmetik doktoru uyardı: 30’ların altındakiler botoks ve dolguyu abarttı19 Aralık 2022 Pazartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti