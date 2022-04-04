Çin hükümeti Şangay'a 10 bin sağlık çalışanı gönderdi, 25 milyon kişi testten geçirilecek

Çin hükümeti Şangay'a Covid-19 pandemisiyle mücadele için 10 bin sağlık çalışanı ve askeri personel yardımı gönderdi.

Çin hükümeti Şangay'a Covid-19 pandemisiyle mücadele için 10 bin sağlık çalışanı ve askeri personel yardımı gönderdi.

Kısıtlamaların devam ettiği Şangay kentinin 25 milyon sakinine kitlesel Covid-19 testi yapılıyor. Şirketler çalışanlarını izole ederek faaliyetine devam ederken ülkenin finans ve üretim merkezindeki kısıtlamaların ekonomiye olan etkisi endişe yaratıyor.

Hükümet tarafından gönderilen 10 bin kişilik Covid-19 ile mücadele ekibinin 2 binini askeri sağlık personeli oluşturdu.

Omicron varyantı Çin'in 0 vaka yaklaşımını zora soktu. Çin halihazırda Covid-19 testi pozitif çıkan herkesi, semptom göndersin ya da göstermesin karantinaya sokuyor. Şangay'da büyük tesisler kitlesel karantina merkezine dönüştürüldü.

Yerel medyaya göre, Şangay'a komşu bölgelerden 15 bin sağlık çalışanı kente yardım için gönderildi.

Kentte çoğu iş yeri kısıtlamalar nedeniyle kapatıldı. Öte yandan General Motors Co. ve Volkswagen AG gibi büyük fabrikalarda üretim devam ediyor ancak bu fabrikalarda üretim kapasitesi düşürüldü.