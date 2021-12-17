  • BIST 2.362,87
  • Altın 921.84179
  • Dolar 15.9987
  • Euro 18.1247
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

Çin ile ABD arasında beyin kontrol silahı gerilimi

» »
Çin, ABD Hazine Bakanlığı'nın 34 Çinli şirket ve enstitüyü kara listeye alma kararını kınadı ve "beyin kontrolü" silahları geliştirdikleri iddialarını "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.
Çin ile ABD arasında beyin kontrol silahı gerilimi

Çin, ABD Hazine Bakanlığı'nın 34 Çinli şirket ve enstitüyü kara listeye alma kararını kınadı ve "beyin kontrolü" silahları geliştirdikleri iddialarını "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.

Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi (AMMS) de dahil olmak üzere 34 kuruluş geçtiğimiz gün kara listeye eklendi.

Çinli şirketlerin herhangi bir ABD teknolojisi satın almaları yasaklandı.

Çarşamba günkü eklemelerden önce, kara liste, popüler akıllı telefon üreticisi Huawei de dahil olmak üzere 260'tan fazla Çinli şirketi içeriyordu.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, karara tepki göstererek ABD kararını “yersiz bastırma” olarak tanımladı.

“Çin'in biyoteknoloji geliştirmesi her zaman insanlığın iyiliği için olmuştur. ABD tarafının ilgili iddiaları tamamen asılsızdır” denildi.

Bu hafta ABD, fentanil ve diğer yasaklı uyuşturucuların ABD'ye kaçakçılığından sorumlu olduğunu düşünerek dört Çinli ilaç şirketine de yaptırımlar uyguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın15 Aralık 2021 Çarşamba 09:45
  • Çin'de İkinci Omicron Vakası Görüldü14 Aralık 2021 Salı 22:14
  • Zelenskiy'den Almanya'ya Tepki14 Aralık 2021 Salı 21:38
  • Tayvan ordusu açıkladı: Çin 2025’e kadar adayı işgal edebilir14 Aralık 2021 Salı 12:06
  • Rusya'da Hocalarından İntikam Almak İsteyen Öğrenci, Bombalı Saldırı Düzenledi13 Aralık 2021 Pazartesi 22:13
  • Kadınları ‘inek’ gibi gösteren reklam büyük tepki çekti13 Aralık 2021 Pazartesi 16:31
  • Güney Kore olimpiyatları boykot etmeyi düşünmüyor13 Aralık 2021 Pazartesi 15:28
  • Afganistan'ın Kadın Milletvekilleri Taliban'ın Yönetimi Ele Geçirmesi Sonrası Nerede?12 Aralık 2021 Pazar 19:16
  • Ukrayna-Rusya geriliminde gözler Türkiye’de11 Aralık 2021 Cumartesi 14:38
  • Laboratuvarda fare bilim insanını ısırdı: Covid-19 testi pozitif çıktı10 Aralık 2021 Cuma 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti