Çin ile ABD arasında beyin kontrol silahı gerilimi

Çin, ABD Hazine Bakanlığı'nın 34 Çinli şirket ve enstitüyü kara listeye alma kararını kınadı ve "beyin kontrolü" silahları geliştirdikleri iddialarını "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.

Çin, ABD Hazine Bakanlığı'nın 34 Çinli şirket ve enstitüyü kara listeye alma kararını kınadı ve "beyin kontrolü" silahları geliştirdikleri iddialarını "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.

Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi (AMMS) de dahil olmak üzere 34 kuruluş geçtiğimiz gün kara listeye eklendi.

Çinli şirketlerin herhangi bir ABD teknolojisi satın almaları yasaklandı.

Çarşamba günkü eklemelerden önce, kara liste, popüler akıllı telefon üreticisi Huawei de dahil olmak üzere 260'tan fazla Çinli şirketi içeriyordu.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, karara tepki göstererek ABD kararını “yersiz bastırma” olarak tanımladı.

“Çin'in biyoteknoloji geliştirmesi her zaman insanlığın iyiliği için olmuştur. ABD tarafının ilgili iddiaları tamamen asılsızdır” denildi.

Bu hafta ABD, fentanil ve diğer yasaklı uyuşturucuların ABD'ye kaçakçılığından sorumlu olduğunu düşünerek dört Çinli ilaç şirketine de yaptırımlar uyguladı.