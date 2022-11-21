Çin ile Güney Kıbrıs arasında 9 ayda 651 milyon dolarlık ticaret

Çin ile Güney Kıbrıs arasında bu yılın ilk 9 ayında 651 milyon dolarlık ticaret yapıldı.

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, bu yılın ilk 9 ayında, Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticaretin 651 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’den fazla olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Liu, Çin Komünist Partisi’nin 20’inci kongresi nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çin’in diğer ülkelerle, dünya için daha iyi bir gelecek adına işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Habere göre Çin Büyükelçisi Vekili Sheng Wang da, basın toplantısındaki konuşmasında, Çin ile Güney Kıbrıs ilişkilerinde ortak gelecek fikrini desteklediklerini kaydetti.