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Çin ile İngiltere arasında Hong Kong gerilimi

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Çin ile İngiltere arasında Hong Kong gerilimi
Çin, İngiltere'nin yayımladığı "6 Aylık Hong Kong Raporu"na tepki göstererek, Londra yönetimine bu meseleye müdahil olma girişimlerini durdurması çağrısı yaptı.

Çin, İngiltere'nin yayımladığı "6 Aylık Hong Kong Raporu"na tepki göstererek, Londra yönetimine bu meseleye müdahil olma girişimlerini durdurması çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Hong Kong meselesine ilişkin yayınladığı rapora karşı olduklarını bildirdi.

“TEK ÜLKE, İKİ SİSTEM"

Hong Kong'un, Çin'in "Özel İdari Bölgesi" olarak "tek ülke, iki sistem" prensibiyle yönetildiğini hatırlatan Gıng, meselenin kendi iç işleri olduğunu ve "yabancı ülkelerin müdahale hakkı olmadığını" ifade etti.

Pekin merkezi yönetimine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Gıng, Londra yönetimine "bu tür raporlar yayınlamaması ve Hong Kong meselesine karışmayı durdurması" çağrısında bulundu.

İngiltere parlamentosuna sunulan "6 Aylık Hong Kong Raporu"nda, insan hakları ve demokrasi konularına ilişkin Pekin merkezi hükümetine eleştiriler yöneltilmişti.

İngiltere, Hong Kong'un Çin'in egemenliğine geri dönmesinden bu yana geçen 20 yıllık sürede Pekin yönetiminin Hong Kong politikasını eleştiren 40 rapor yayınladı.

Hong Kong, Çin'in "afyon savaşı"nı İngiltere'ye karşı kaybetmesinden sonra 1842'de bu ülkeye devredilmişti.

Çin, daha sonra 1 Temmuz 1898'de Hong Kong dahil bölgedeki 235 adayı İngiltere'ye kiraladı. Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kalmış ve 1997'de Çin'e geri devredilmişti.

Taraflar arasında imzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla kendi idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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