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Çin ile Kanada arasındaki ‘Huawei’ krizi bitti: Mahkumları serbest bıraktılar

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Kanada ile Çin arasındaki “Huawei” krizi çözüme kavuştu.
Çin ile Kanada arasındaki ‘Huawei’ krizi bitti: Mahkumları serbest bıraktılar

Kanada ile Çin arasındaki “Huawei” krizi çözüme kavuştu. Telekomünikasyon devi Huawei’nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının ardından Kanada’dan ayrılmasına izin verildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, ülkede tutuklu bulunan Wanzhou’nun serbest bırakılarak Çin’e döndüğünü, Pekin’in de Kanada vatandaşı olan Michael Kovrig ve Michael Spavor’u serbest bıraktığını duyurdu. Başbakan Trudeau, eski diplomat Kovrig ile iş adamı Spavor’un Çin hava sahasını terk ettiğini ve Cumartesi günü erken saatlerde Kanada’ya varacağını belirtti.

Kovrig ve Spavor’ın serbest bırakılması için düzenlenen protesto gösterilerinden bir kare.

Trudeau, “Bu iki adam inanılmaz derecede zor bir durumdan geçti. Ancak evlerine dönüş yolunda olmaları hepimiz için iyi bir haber. Kanada ve bu iki Kanadalı ile dayanışma içinde kararlı bir şekilde duran uluslararası toplumdaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei’nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD’nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018’de Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda Meksika’ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı.

Meng’in gözaltına alınmasının ardından Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor, casusluk yaptıkları iddiası ile Çin’de cezaevine konmuştu. Son olarak dün, Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştığı açıklanmıştı.

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