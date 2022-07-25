Çin, ilk laboratuvar modülü Wentian'ı uzay istasyonuna gönderdi

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülü Wentian'ı uzaya gönderdi. İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, "Wentian" modülü, "Long March-5B Y3" taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Fırlatıştan 8 dakika sonra, uzay istasyonunun bulunduğu, yerden 400 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne ulaşan modülün, istasyona kenetleneceği bildirildi. 17,9 metre uzunluğunda ve 23 ton ağırlığındaki modül, Çin'in bugüne dek uzaya yolladığı en büyük araç oldu. Adı, Çince'de "gökleri aramak" anlamına gelen "Wentian" modülünün, istasyonun ana parçası "Tianhe" (göksel uyum) çekirdek modülüne eklenmesi planlanıyor.
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