  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Çin, İngiltere Parlamentosunun Uygur Türklerine yönelik baskıları 'soykırım' olarak tanımasını kınadı

» »
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Avam Kamarasında alınan "soykırım" kararına dair değerlendirmelerde bulundu.
Çin, İngiltere Parlamentosunun Uygur Türklerine yönelik baskıları 'soykırım' olarak tanımasını kınadı

Cao, İngiltere'nin iddialarını uluslararası Çin karşıtlarının yalanları olarak yorumlayarak, İngiltere Parlamentosunda alınan kararı kınadı.

İngiltere'nin kendi işlerine bakması gerektiğini kaydeden Cao, "İngiltere'nin yeteri kadar problemi var. İngiliz parlamenterler kendi işleriyle uğraşmaya çalışmalı ve kendi halkları için daha pratik şeyler yapmalılar." ifadelerini kullandı.

İngiliz Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını "soykırım" olarak tanıdı

İngiltere Parlamentosu, 22 Nisan'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamalarını soykırım olarak tanıyarak, hükümeti Pekin'e yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Avam Kamarasındaki oturumun ardından milletvekilleri, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçları" kınayan bir karar almıştı.

Kararda, Çin'in yaptıkları soykırım olarak tanınırken, hükümete, Uygur Türklerini hedef alan eylemlerin durdurulması için harekete geçme ve Pekin'e yönelik baskıyı artırma çağrısı yapılmıştı.

İngiliz hükümeti, daha önce bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulayıp Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasıyla elde edilen ürünlerin ticaretini durdurmuştu.

İngiltere'den önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları da Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımıştı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin, Biden'ın davetini kabul etti19 Nisan 2021 Pazartesi 18:29
  • Moskova ve Kiev karşılıklı olarak diplomatları sınırdışı etti18 Nisan 2021 Pazar 20:27
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek15 Nisan 2021 Perşembe 19:06
  • Çin, ABD’yi Tayvan İle Her Türlü Teması Durdurmaya Çağırdı14 Nisan 2021 Çarşamba 13:29
  • Hindistan, Kovid-19 Salgınında İkinci Ve Daha Büyük Bir Dalgayla Karşı Karşıya14 Nisan 2021 Çarşamba 13:25
  • Japonya’da Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali yeniden faaliyete geçirilmeyecek14 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
  • Myanmar'da Güvenlik Güçlerinin Silahlı Müdahalesi Sonucu Ölen Sivillerin Sayısı 710'a Çıktı13 Nisan 2021 Salı 12:45
  • Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı10 Nisan 2021 Cumartesi 21:20
  • Myanmar Ordusu Bago'da Protestoculara Ateş Açtı:20 ölü10 Nisan 2021 Cumartesi 21:00
  • Japonya'da deprem meydana geldi10 Nisan 2021 Cumartesi 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti