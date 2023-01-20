  • BIST 5.490,34
  • Altın 1163.741
  • Dolar 18.7979
  • Euro 20.372
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Çin internette COVID-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

» »
Çin Siberuzay İdaresi (CAC), Bahar Bayramı süresince internette COVID-19 salgınıyla ilgili paylaşımlara karşı tedbir alacağını aktardı.
Çin internette COVID-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Kurumdan yapılan açıklamada, şubat ayı sonuna kadar internette Kovid-19 salgını konusunda "yanlış bilgi ve dedikodu yayan", "umutsuzluk duygusunu artıran" paylaşımların engelleneceği duyuruldu.

COVID-19 politikaları, antiviral tedaviler ve hasta deneyimlerine dair paylaşımlarla kamuoyunu yanlış yönlendiren ve paniğe sevk edenlerin cezalandırılacağı ifade edilerek, özellikle yaşadıkları yerlerdeki duruma ilişkin paylaşım yapan kişisel hesapların sıkı takip edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "bir bölge hakkında suçlamalar içeren, bilinçli olarak endişe yayan ve toplumun karanlık tarafını abartarak öne çıkaran paylaşımların engelleneceği" bildirildi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında, servet ve cinselliğin teşhiri, çevrim içi kumar ve dolandırıcılık, hurafeler, siber zorbalık ve internet bağımlılığını teşvik eden paylaşımların da temizleneceği kaydedildi.

Çin'de geleneksel Ay takvimine göre yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı'nda yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle COVID-19 vakalarının ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu küçük şehirler ve uzak kırsal yerleşimlerde ortaya çıkabilecek salgınların sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’in nüfusu 1961’den beri ilk kez azaldı17 Ocak 2023 Salı 21:31
  • Rusya: Asker sayısını 1.5 milyona çıkaracağız17 Ocak 2023 Salı 20:15
  • Zelenskiy: Ukrayna topraklarını geri alacak17 Ocak 2023 Salı 12:19
  • Ukrayna’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Kadın böyle kurtarıldı16 Ocak 2023 Pazartesi 22:51
  • Çin’in dünyaca ünlü kış festivali tüm görkemiyle devam ediyor16 Ocak 2023 Pazartesi 19:12
  • Rusya, Dnipro’daki füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti16 Ocak 2023 Pazartesi 16:17
  • Gazprom ile ilgili çok konuşulacak iddia15 Ocak 2023 Pazar 22:52
  • Yolcu uçağı düştü: Onlarca ölü var15 Ocak 2023 Pazar 22:35
  • Çin’den Covid açıklaması: Binlerce kişi öldü14 Ocak 2023 Cumartesi 22:47
  • Japonya, kardan elektrik üretmek için düğmeye bastı14 Ocak 2023 Cumartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti