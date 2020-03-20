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Çin iyileşiyor, İtalya'da ise işler iyiye gitmiyor

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Çin iyileşiyor, İtalya'da ise işler iyiye gitmiyor
Çin iyileşiyor, İtalya'da ise işler iyiye gitmiyor

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de iki gündür yerel vaka tespit edilmezken, İtalya'da durum iyiye gitmiyor. Avrupa'nın salgından en çok etkilenen ülkesinde toplam can kaybı 4 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de son iki günde yerel yeni vaka tespit edilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada dün tespit edilen 39 yeni vakanın tamamının yurtdışından geldiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da Çin'de ilk kez yeni lokal vaka olmadığının rapor edildiği belirterek "Bu şaşırtıcı bir başarı" dedi.

Ancak DSÖ'nün salgının yeni merkezi diye nitelediği Avrupa'da işler iyiye gitmiyor.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan en çok kişinin yaşamını yitirdiği ülke olan İtalya'da son 24 saatte 627 can kaybı daha gerçekleşti. İtalya'da bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 32'ye çıktı.

İtalya'da son bir gün içinde vaka sayısı ise 5 bin 986 arttı ve toplam vaka sayısı 47 bin 21'e yükseldi.

Ülkedeki sağlık tesislerinde yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği yüzünden özellikle yaşlı hastaların kurtarılamadığı biliniyor.

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