İnternetin en geniş bilgi edinme sitelerinden olan Wikipedia'nın yasak olduğu ülkelerden olan Çin kendi Wikipedia'sını kuracağı tarihi açıkladı.

İnternette bir konu hakkında araştırma yaparken en sık karşılaşılan site olan Wikipedia geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yasaklandı. Çin’de 13 yıldan beri yasak olan Wikipedia’ya alternatif olarak Çin kendi Wikipedia’sını kuruyor. Çin Ansiklopedisi projesi olarak adlandırılan sitenin 2018 yılında hayata geçirmeyi planlıyor.

20 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Farklı alanlardan akademisyenlerin içerik sağlayıcısı olacağı Çin Ansiklopedisi 20 bin kişiye istihdam kaynağı olacak. 720 milyon kullanıcı ile dünyanın en büyük internet nüfusuna sahip olmasına rağmen Çin internet konusunda yasakçı ülkeler arasında yer alıyor.