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Çin Komünist Partisi'nde radikal değişim

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Çin Komünist Partisi'nde radikal değişim
Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi'nin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Keçiang dışında kalan tüm üyeleri değişti.

Çin Komünist Partisi'nin her beş yılda bir yapılan ve bir hafta süren kongresi, politbüro yürütme komitesinde radikal bir değişime sahne oldu. 25 üyeli politbüronun yedi kişilik yürütme komitesinde beş kişi emekliye ayrılırken, eski üyelerden sadece Devlet Başkanı Cinping ve Başbakan Keçiang görevlerine devam etti.

Kongrede önce Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin oy kullanma hakkına sahip 204 üyesi, Şi Cinping'i parti genel sekreterliğine seçti. Ardından Şi politbüro yürütme komitesi üyelerini açıkladı. Komiteye seçilen yeni üyeler ise şöyle:

Li Zanşu – Şi Cinping'in güvendiği, yakın çalışma arkadaşları arasında. Devlet başkanına birçok yurtdışı gezisinde eşlik eden 67 yaşındaki siyasetçinin parlamento başkanı olması bekleniyor.

Vang Yang – 62 yaşındaki başbakan yardımcısı, ekonomi ve ticaret konularında farklı görüşleri savunuyor. Şi'ye yakın bir isim olarak değerlendirilmeyen siyasetçi, daha ziyade başbakan Li'nin cephesinde görülüyor.

Vang Huning – Şimdiye kadar üç devlet başkanına danışmanlık yapan 62 yaşındaki politbüro üyesi partinin baş ideologları arasında ve Şi ile yakın ilişkilere sahip.

Zao Leyi – Partinin organizasyon şefi olan Zao Leyi'nin yolsuzlukla mücadeleden sorumlu birimin başına gelmesi bekleniyor.

Han Zeng – Çin Devlet Başkanı Şi komünist partinin Şanghay'daki başkanı olduğu dönemde Han Zeng de kentin belediye başkanıydı. Şi ile yakın ilişkilere sahip olan Han, şu anda Şanghay'da partinin başkanı.

Halefi belirsiz

Politbüro yürütme komitesi üyelerinin belirlenmesi sırasında Şi, Çin'de reform dönemini başlatan Deng Şiaoping'den bu yana geçerli olan bir parti geleneğini de bozmuş oldu. O dönemden bu yana yapılan seçimlerde genel sekreterin halefi olmaya aday bir üye de komiteye alınıyordu. Böylece beş yıl sonraki iktidar değişiminde daha sorunsuz bir geçiş yaşanması hedefleniyordu. Ancak bu kez seçilen üyelerin hiçbiri, yaş haddi nedeniyle beş yıl sonra genel sekreterlik görevini Şi'den alamayacak. Halefin belli olmaması nedeniyle Şi'nin yeniden partinin genel sekreteri olabileceği yorumları yapılıyor.

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